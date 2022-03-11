Саммит ЕС. Украину назвали членом европейской семьи, но не упомянули о перспективе членства

По данным "Интерфакс-Украина", обсуждение украинского вопроса началось в 22.30 10 марта и закончилось в 3.30.

Пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс написал в Twitter, что заседание проходило без телефонов, чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии.

Welcome to the first day of the informal European Council * in #Versailles #EUCO



The meeting has just started with an exchange of views with @EP_President Metsola.



To ensure confidentiality, discussions today take place without electronic devices per request of @eucopresident pic.twitter.com/wr4dTSLDbj — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 10, 2022

Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказали, что такой процедуры, как ускоренное вступление, о чем просили украинские власти, не существует, сообщил телеканал CNN, который следит за саммитом. Олаф считает, что нужно заниматься тем, о чем Украина и ЕС договорились в прошлом, – выполнением Соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017 году. Немецкий лидер намекнул, что всем 27 членами ЕС трудно достичь единогласных решений по таким вопросам, как внешняя, экономическая и финансовая политика.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом призвала гарантировать Украине четкие перспективы членства в ЕС. В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что это моральный долг ЕС "осуществить для этих людей европейскую мечту". Украинцы воюют не только за Украину, но и за Европу "в прямом смысле этого слова", подчеркнула она.

Саммит проходит в дворцовом комплексе "Версаль" в пригороде Парижа. Фото: EPA

В ночь на 11 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращение упомянул саммит во Франции и сказал, что это "финальный экзамен для Европы". "Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили", – сказал глава государства.

В заявлении саммита, опубликованной на сайте Европейского совета, сказано, что Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

"28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Совет действовал быстро и предложил комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении по европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", – отмечается в документе.