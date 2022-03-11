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ПОЛИТИКА

Саммит ЕС. Украину назвали членом европейской семьи, но не упомянули о перспективе членства

Тему Украины обсудили в первый день работы саммита
Тему Украины обсудили в первый день работы саммита
Фото: EPA

На неформальном саммите лидеров Евросоюза, который 10–11 марта проходит во Франции, обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной, сообщается на сайте Европейского совета.

По данным "Интерфакс-Украина", обсуждение украинского вопроса началось в 22.30 10 марта и закончилось в 3.30.

Пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс написал в Twitter, что заседание проходило без телефонов, чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии. 

Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказали, что такой процедуры, как ускоренное вступление, о чем просили украинские власти, не существует, сообщил телеканал CNN, который следит за саммитом. Олаф считает, что нужно заниматься тем, о чем Украина и ЕС договорились в прошлом, – выполнением Соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017 году. Немецкий лидер намекнул, что всем 27 членами ЕС трудно достичь единогласных решений по таким вопросам, как внешняя, экономическая и финансовая политика. 

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом призвала гарантировать Украине четкие перспективы членства в ЕС. В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что это моральный долг ЕС "осуществить для этих людей европейскую мечту". Украинцы воюют не только за Украину, но и за Европу "в прямом смысле этого слова", подчеркнула она. 

Саммит проходит в дворцовом комплексе "Версаль" в пригороде Парижа. Фото: EPA.
Саммит проходит в дворцовом комплексе "Версаль" в пригороде Парижа. Фото: EPA

В ночь на 11 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращение упомянул саммит во Франции и сказал, что это "финальный экзамен для Европы". "Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили", – сказал глава государства.

В заявлении саммита, опубликованной на сайте Европейского совета, сказано, что Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано. 

"28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Совет действовал быстро и предложил комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении по европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", – отмечается в документе.

Контекст:

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции. В ЕС Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – сказала она.

28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.  В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Президент Европейского совета заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Статус кандидатов на членство в ЕС сейчас имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Германия, Украина, Франция, Эстония, Нидерланды, Европейский совет, Марк Рютте, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Кая Каллас, Олаф Шольц
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