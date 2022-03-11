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ПОЛИТИКА

Зеленский: Наши народ и армия сделали все, чтобы стать членом ЕС. Это финальный экзамен для Европы

Зеленский: Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее
Зеленский: Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее 
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Евросоюза о предоставлении Украине перспективы членства в блоке "финальным экзаменом для Европы". Видеообращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook в ночь на 11 марта.

"Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии по будущему Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в ЕС есть лидеры, которые поддерживают Украину, "а есть те, кто поддерживает только себя".

"Но мы видим, как к нам относятся народы всех стран Европы. И это главное. Потому что я точно знаю: если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины. Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее", – сказал глава государства. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1399133577189743/

1011 марта во Франции проходит неформальный саммит Евросоюза.

10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. 

По информации европейских СМИ, получивших проект декларации саммита, лидеры ЕС собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине статус кандидата или ускоренное членство в Евросоюзе. Активнее всего, по данным журналистов, сейчас выступают против этого шага Дания и Нидерланды.

Контекст:

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции. В ЕС Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – сказала она.

28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.  В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Сейчас в Европейский союз входит 28 государств. Статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Зеленский, Евросоюз
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