Зеленский: Наши народ и армия сделали все, чтобы стать членом ЕС. Это финальный экзамен для Европы

Зеленский: Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии по будущему Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в ЕС есть лидеры, которые поддерживают Украину, "а есть те, кто поддерживает только себя".

"Но мы видим, как к нам относятся народы всех стран Европы. И это главное. Потому что я точно знаю: если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины. Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее", – сказал глава государства.

10–11 марта во Франции проходит неформальный саммит Евросоюза.

10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

По информации европейских СМИ, получивших проект декларации саммита, лидеры ЕС собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине статус кандидата или ускоренное членство в Евросоюзе. Активнее всего, по данным журналистов, сейчас выступают против этого шага Дания и Нидерланды.