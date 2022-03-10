Макрон заявил, что не следует запускать процедуру вступления в ЕС для "страны в состоянии войны"

"Нужно, чтобы мы проявляли бдительность. Можно ли сегодня открыть процедуру вступления для воюющей страны? Я так не думаю. Должны ли мы закрыть двери и сказать "никогда"? Это было бы несправедливо", – заявил Макрон.
При этом он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине и украинцам.
Также президент Франции напомнил, что заявки на вступление в ЕС, кроме Украины, подали Грузия и Молдова, и подчеркнул, что следует не забывать о "равновесии в регионе".
По информации издания Euractiv, получившего проект декларации саммита, лидеры ЕС собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине статус кандидата или ускоренное членство в Евросоюзе. Активнее всего, по данным издания, сейчас выступают против этого шага Дания и Нидерланды.
Война России против Украины. Главное
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.
Президенты ряда стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.