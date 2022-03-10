Макрон заявил, что не следует запускать процедуру вступления в ЕС для "страны в состоянии войны"

Макрон считает, что следует не забывать о "равновесии в регионе" Фото: soazigdelamoissonniere / Instagram

"Нужно, чтобы мы проявляли бдительность. Можно ли сегодня открыть процедуру вступления для воюющей страны? Я так не думаю. Должны ли мы закрыть двери и сказать "никогда"? Это было бы несправедливо", – заявил Макрон.

При этом он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине и украинцам.

Также президент Франции напомнил, что заявки на вступление в ЕС, кроме Украины, подали Грузия и Молдова, и подчеркнул, что следует не забывать о "равновесии в регионе".

По информации издания Euractiv, получившего проект декларации саммита, лидеры ЕС собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине статус кандидата или ускоренное членство в Евросоюзе. Активнее всего, по данным издания, сейчас выступают против этого шага Дания и Нидерланды.

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