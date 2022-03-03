Грузия подает заявку на вступление в ЕС. Вслед за Украиной

Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС, но не поддерживал санкции против России за вторжение в Украину Фото: ЕРА

"Сегодня исторический день для Грузии. От имени страны подписываю заявку на членство в Евросоюзе", – заявил премьер.

Он сказал, что Грузия разделяла европейские ценности на протяжении всей своей истории, а европейское будущее является "программой, определенной грузинским народом для всех правительств Грузии".

"Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление уже являются частью нашей повседневной жизни", – заявил Гарибашвили и заверил, что в стране "активно внедряют европейские нормы и стандарты во всех сферах политической, экономической и социальной жизни".

Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, отмечает портал. Однако после того, как заявку на вступление в Евросоюз по спецпроцедуре подала Украина, власти страны анонсировали аналогичный шаг.

2 марта председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе анонсировал подачу заявки на вступление в ЕС по ускоренной процедуре, пишет "Эхо Кавказа". Решение приняли "исходя из политического контекста и новой реальности", заявил политик.