Сенат Польши поддержал ускорение интеграции Украины с ЕС

"Сенаторы выражают глубокое восхищение героической позицией братьев и сестер – украинцев перед лицом российской агрессии. Сенаторы напоминают, что во второй раз всего за 10 лет народ Украины проливает кровь за свою свободу, независимость и европейский выбор", – говорится в сообщении.

Украинское общество убедительно доказало, что оно готово быть частью единой Европы и оно готово заплатить кровью за свою приверженность европейским ценностям, подчеркивают польские парламентарии.

В резолюции Сенат Польши призывает все государства – члены ЕС поддержать ускоренный процесс интеграции Украины с ЕС. По мнению Сената, полноправное членство Украины в ЕС является "моральным долгом нынешнего поколения европейцев".

"Сенат Республики Польша выражает глубочайшее осуждение зверских методов, применяемых в этой войне, которую Российская Федерация ведет против Украинского государства и народа. Варварские методы ее проведения – убийство мирных жителей, в том числе детей, уничтожение школ, больниц, храмов и культурных ценностей – позорят российское государство и его вооруженные силы", – подчеркивают депутаты.