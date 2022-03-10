Зеленский в разговоре с Шольцем поставил вопрос о членстве Украины в ЕС

Зеленский (на фото) обсудил с Шольцем вопрос о поддержке Украины и давлении на РФ Фото: president.gov.ua

"Обсудил ход мирных переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Указал на важность усиления оборонной поддержки Украины с одной стороны и санкционного давления на РФ – с другой. Поставил вопрос о членстве Украины в ЕС накануне неформального саммита лидеров", – говорится в сообщении.

Обговорив перебіг мирних перемовин із канцлером @OlafScholz. Наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України з одного боку та санкційного тиску на РФ – з іншого. Поставив питання щодо членства України в #ЄС напередодні неформального саміту лідерів * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, писало, что Германия – одна из стран, которые против вступления Украины в ЕС.