Зеленский в разговоре с Шольцем поставил вопрос о членстве Украины в ЕС

"Обсудил ход мирных переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Указал на важность усиления оборонной поддержки Украины с одной стороны и санкционного давления на РФ – с другой. Поставил вопрос о членстве Украины в ЕС накануне неформального саммита лидеров", – говорится в сообщении.
Обговорив перебіг мирних перемовин із канцлером @OlafScholz. Наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України з одного боку та санкційного тиску на РФ – з іншого. Поставив питання щодо членства України в #ЄС напередодні неформального саміту лідерів * .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022
Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, писало, что Германия – одна из стран, которые против вступления Украины в ЕС.
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.