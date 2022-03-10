ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский в разговоре с Шольцем поставил вопрос о членстве Украины в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото) обсудил с Шольцем вопрос о поддержке Украины и давлении на РФ
Зеленский (на фото) обсудил с Шольцем вопрос о поддержке Украины и давлении на РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудил ход мирных переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Указал на важность усиления оборонной поддержки Украины с одной стороны и санкционного давления на РФ – с другой. Поставил вопрос о членстве Украины в ЕС накануне неформального саммита лидеров", – говорится в сообщении.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, писало, что Германия – одна из стран, которые против вступления Украины в ЕС.

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. 

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, ассоциация с ЕС, Европейский союз, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"Тонко все подмечено. Особенно ножки со скрепами". Макаревич, выступающий против войны РФ в Украине, показал свои картины. Фото
"Тонко все подмечено. Особенно ножки со скрепами". Макаревич, выступающий против войны РФ в Украине, показал свои картины. Фото
  Жураковская россиянам: Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю
  Жураковская – россиянам: Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю
  "Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину
  "Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину
"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" Мирошниченко заявил, что победа Украины близка
"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" Мирошниченко заявил, что победа Украины близка
"Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей!" Дочь Егоровой, Мазур, Билык, Сумская, Дорофеева отреагировали на бомбежку роддома в Мариуполе
"Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей!" Дочь Егоровой, Мазур, Билык, Сумская, Дорофеева отреагировали на бомбежку роддома в Мариуполе
"Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают". Вакарчук в Николаеве встретился с украинским военным
"Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают". Вакарчук в Николаеве встретился с украинским военным
"Я так горжусь!" Дизайнер Бевза рассказала, что ее муж – экс-министр инфраструктуры Омелян стал солдатом и эвакуировал людей из Ирпеня
"Я так горжусь!" Дизайнер Бевза рассказала, что ее муж – экс-министр инфраструктуры Омелян стал солдатом и эвакуировал людей из Ирпеня
"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных
"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (53963)
2
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (21321)
3
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (15458)
4
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (14945)
5
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко (13319)
6
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (13171)
7
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (12996)
8
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – СМИ (9617)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS