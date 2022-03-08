Кулеба заявил, что на этой неделе будут "серьезные новости" по поводу вступления Украины в ЕС

Кулеба: Теперь наше вступление в ЕС – это примерно как из Киева до Винницы Фото: EPA

Подписчики спросили у Кулебы, правдива ли информация в СМИ, что Германия, Нидерланды и еще несколько стран ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство в союзе.

"Ситуация изменилась. Я пока не буду отвечать, какие конкретно страны занимают сейчас скептическую позицию. Но могу дипломатически сказать: некоторые страны, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском союзе", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что над этим вопросом сейчас работают и президент Украины, и премьер-министр, и МИД.

"Неделю назад мы были до вступления в ЕС примерно так, как из Киева до Луны, а теперь наше вступление – это примерно как из Киева до Винницы", – считает дипломат.