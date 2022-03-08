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ПОЛИТИКА

Кулеба заявил, что на этой неделе будут "серьезные новости" по поводу вступления Украины в ЕС

Кулеба: Теперь наше вступление в ЕС это примерно как из Киева до Винницы
Кулеба: Теперь наше вступление в ЕС – это примерно как из Киева до Винницы
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил вечером 7 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, что на этой неделе будет важные новости по поводу заявки Украины на членство в Европейском союзе.

Подписчики спросили у Кулебы, правдива ли информация в СМИ, что Германия, Нидерланды и еще несколько стран ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство в союзе. 

"Ситуация изменилась. Я пока не буду отвечать, какие конкретно страны занимают сейчас скептическую позицию. Но могу дипломатически сказать: некоторые страны, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском союзе", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что над этим вопросом сейчас работают и президент Украины, и премьер-министр, и МИД. 

"Неделю назад мы были до вступления в ЕС примерно так, как из Киева до Луны, а теперь наше вступление – это примерно как из Киева до Винницы", – считает дипломат.  

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1804777683052492/

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – сказала она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Сейчас в Европейский союз входит 28 государств. Статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Германия, Нидерланды, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
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