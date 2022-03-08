Кулеба заявил, что на этой неделе будут "серьезные новости" по поводу вступления Украины в ЕС

Подписчики спросили у Кулебы, правдива ли информация в СМИ, что Германия, Нидерланды и еще несколько стран ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство в союзе.
"Ситуация изменилась. Я пока не буду отвечать, какие конкретно страны занимают сейчас скептическую позицию. Но могу дипломатически сказать: некоторые страны, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском союзе", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что над этим вопросом сейчас работают и президент Украины, и премьер-министр, и МИД.
"Неделю назад мы были до вступления в ЕС примерно так, как из Киева до Луны, а теперь наше вступление – это примерно как из Киева до Винницы", – считает дипломат.
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – сказала она.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.
Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.
Сейчас в Европейский союз входит 28 государств. Статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.