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Санду подписала заявку о вступлении Молдовы в Евросоюз

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Санду: У Молдовы должен быть четкий европейский путь
Санду: У Молдовы должен быть четкий европейский путь
Фото: Maia Sandu / Facebook

Президент Молдовы Майя Санду 3 марта в ходе брифинга, который транслировался на ее странице в Facebook, подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.

Документ адресован президенту Франции Эммануэлю Макрону как главе государства, которое сейчас председательствует в Совете ЕС.

По словам Санду, заявка будет доставлена в Брюссель в течение нескольких дней.

"Если для принятия некоторых решений требуется время, то другие необходимо принимать быстро и решительно. Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства… У Молдовы должен быть четкий европейский путь. Мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и готовы к работе. Шаг за шагом мы пройдем все этапы, чтобы построить мирное и процветающее будущее граждан Молдовы", – заявила Санду.

https://www.facebook.com/maia.sandu/videos/1137449940420538/

Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз после Украины и Грузии.

Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, отмечает портал "Новости Грузия". Однако после того, как заявку на вступление в Евросоюз по спецпроцедуре подала Украина, власти страны анонсировали аналогичный шаг. Сегодня, 3 марта, заявку от Грузии подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Украина подала заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре на фоне полномасштабного вторжения России. Гарибашвили не поддерживал введение антироссийских санкций за вторжение в Украину, из-за этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии – "за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию по поводу санкций". 

Контекст:

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС. 1 марта заявка была зарегистрирована. В тот же день Европарламент принял резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европейский парламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, Европейский союз, Майя Санду, членство
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