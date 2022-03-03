Санду подписала заявку о вступлении Молдовы в Евросоюз

Документ адресован президенту Франции Эммануэлю Макрону как главе государства, которое сейчас председательствует в Совете ЕС.

По словам Санду, заявка будет доставлена в Брюссель в течение нескольких дней.

"Если для принятия некоторых решений требуется время, то другие необходимо принимать быстро и решительно. Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства… У Молдовы должен быть четкий европейский путь. Мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и готовы к работе. Шаг за шагом мы пройдем все этапы, чтобы построить мирное и процветающее будущее граждан Молдовы", – заявила Санду.

Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз после Украины и Грузии.

Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, отмечает портал "Новости Грузия". Однако после того, как заявку на вступление в Евросоюз по спецпроцедуре подала Украина, власти страны анонсировали аналогичный шаг. Сегодня, 3 марта, заявку от Грузии подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Украина подала заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре на фоне полномасштабного вторжения России. Гарибашвили не поддерживал введение антироссийских санкций за вторжение в Украину, из-за этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии – "за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию по поводу санкций".