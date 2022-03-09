Сенат Польши призвал страны – члены ЕС поддержать ускорение интеграции Украины

"Украинское общество убедительно доказало, что готово быть частью единой Европы и готово заплатить кровью за свою приверженность европейским ценностям", – подчеркивается в резолюции.

Сенаторы выразили глубокое восхищение "героической позицией" украинцев перед лицом российской агрессии и напомнили, что народ Украины проливает кровь за свою свободу и европейский выбор второй раз за последние 10 лет. При этом украинские солдаты, защищая свою страну, защищают всю Европу.

"Сенат Республики Польша выражает глубочайшее возражение зверским методам, применяемым в этой войне, которую Российская Федерация ведет против Украинского государства и народа. Варварские методы его проведения – убийства мирных жителей, в том числе детей, уничтожение школ, больниц, храмов и культурных ценностей – позорят российское государство и его вооруженные силы", – говорится в резолюции.

В Сенате отметили, что полноправное членство Украины в ЕС является "моральным долгом нынешнего поколения европейцев", и призвали все государства – члены ЕС поддержать ускоренный процесс интеграции Украины в Евросоюз.