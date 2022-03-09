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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенат Польши призвал страны – члены ЕС поддержать ускорение интеграции Украины

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Польские сенаторы отметили, что членство Украины в ЕС является моральным долгом нынешнего поколения европейцев
Польские сенаторы отметили, что членство Украины в ЕС является моральным долгом нынешнего поколения европейцев
Фото: senat.gov.pl

Сенат Польши 9 марта принял резолюцию, в которой выступил за ускорение принятия Украины в Евросоюз. Об этом сообщает канцелярия Сената, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Украинское общество убедительно доказало, что готово быть частью единой Европы и готово заплатить кровью за свою приверженность европейским ценностям", – подчеркивается в резолюции.

Сенаторы выразили глубокое восхищение "героической позицией" украинцев перед лицом российской агрессии и напомнили, что народ Украины проливает кровь за свою свободу и европейский выбор второй раз за последние 10 лет. При этом украинские солдаты, защищая свою страну, защищают всю Европу.

"Сенат Республики Польша выражает глубочайшее возражение зверским методам, применяемым в этой войне, которую Российская Федерация ведет против Украинского государства и народа. Варварские методы его проведения – убийства мирных жителей, в том числе детей, уничтожение школ, больниц, храмов и культурных ценностей – позорят российское государство и его вооруженные силы", – говорится в резолюции.

В Сенате отметили, что полноправное членство Украины в ЕС является "моральным долгом нынешнего поколения европейцев", и призвали все государства – члены ЕС поддержать ускоренный процесс интеграции Украины в Евросоюз.

Контекст:

7 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ожидаются "серьезные новости" по поводу вступления Украины в ЕС. Он отметил, что ситуация изменилась. "Неделю назад мы были до вступления в ЕС примерно так, как из Киева до Луны, а теперь наше вступление – это примерно как из Киева до Винницы", заявил дипломат.

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – сказала она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Сейчас в Европейский союз входит 28 государств. Статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Польша, война, резолюция, Европа, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, Российская Федерация, Сенат Польши, ЕС
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