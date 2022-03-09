"Сработает пятая статья". Генсек НАТО предостерег Россию от атак на линии снабжения Украины

Столтенберг подчеркнул, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН Фото: EPA

Он подчеркнул, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН.

По словам Столтенберга, Россия является агрессором, а Украина защищается. И "если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к срабатыванию статьи 5".

Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.

Столтенберг абсолютно уверен, что "президент [РФ Владимир] Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО".