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"Сработает пятая статья". Генсек НАТО предостерег Россию от атак на линии снабжения Украины

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Столтенберг подчеркнул, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН
Столтенберг подчеркнул, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что нападение России на линии снабжения стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, может считаться нападением на Альянс. Об этом он сказал в комментарии CBC.

Он подчеркнул, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН.

По словам Столтенберга, Россия является агрессором, а Украина защищается. И "если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к срабатыванию статьи 5".

Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.

Столтенберг абсолютно уверен, что "президент [РФ Владимир] Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. Среди погибших – 61 ребенок.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, война, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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