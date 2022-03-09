Российский оккупант потерял форму и давал показания СБУ в свадебном костюме. Видео

В СБУ сообщили, что оккупант "так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму".

"Поэтому на допросе СБУ он сидит в свадебном костюме, который из сострадания дали украинцы. Говорит, что им обещали 3–4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения. Но они, брошенные на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, убегали от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из теробороны". Интересно, как будет рассказывать потомкам "бравый" разведчик о своих подвигах в Украине? Расскажет, как в болотах на Черниговщине сжег свой БТР и потерял парадную форму, в которой планировал пройти торжественным маршем по Крещатику? Покажет ли это видео в костюме жениха?" – написали сотрудники пресс-центра.