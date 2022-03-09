"Враг не должен знать, чего ему ждать". Резников призвал украинцев не распространять информацию о предоставленном союзниками вооружении

Резников: Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и посредством взаимодействия с коммерческими поставщиками", – сообщил Резников.

Министр призвал украинцев не распространять информацию о вооружении, которое предоставляют украинской армии союзники, а дождаться комментариев официальных лиц.

"Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам", – сказал Резников.

По словам министра, "враг не должен знать, чего ему ждать".