Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина

Он подчеркнул, что ни у одного российского олигарха в Великобритании, России или где-либо еще не будет возможности заказать концерт Стинга, выступление на свадьбу или вечеринку.

В издании отметили, что в 2016 году Стинг вместе с американской певицей Дженнифер Лопес выступал на свадьбе сына российского олигарха Михаила Гуцериева Саида в Москве. Олигарх попал под санкции ЕС в 2020 году за тесные связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Последнего ЕС обвинил в нарушении прав человека и репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси.