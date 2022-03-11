США ввели санкции против жены и детей Пескова

В частности, Прайс сообщил о введении санкций против 12 депутатов Госдумы РФ, "которые руководили усилиями по признанию так называемых "ЛДНР", а также против жены и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова".
Имен россиян, в отношении которых вводятся санкции, представитель Госдепартамента не назвал.
"Медуза" уточняет, что сейчас Песков женат на фигуристке Татьяне Навке, у него пятеро детей от трех браков. Двое из них – Николай Чоулз и Елизавета Пескова – совершеннолетние.
В связи с вторжением в Украину против РФ были введены различные санкции, их продолжат ужесточать и расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Санкции против самого Пескова США ввели 3 марта, назвав "главным поставщиком путинской пропаганды".