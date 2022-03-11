США ввели санкции против жены и детей Пескова

Песков находится под американскими санкциям с начала марта за "распространение путинской пропаганды" Фото: EPA

В частности, Прайс сообщил о введении санкций против 12 депутатов Госдумы РФ, "которые руководили усилиями по признанию так называемых "ЛДНР", а также против жены и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова".

Имен россиян, в отношении которых вводятся санкции, представитель Госдепартамента не назвал.

"Медуза" уточняет, что сейчас Песков женат на фигуристке Татьяне Навке, у него пятеро детей от трех браков. Двое из них – Николай Чоулз и Елизавета Пескова – совершеннолетние.