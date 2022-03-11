Украинцы очень творчески и очень эффективно противодействуют российской авиации – Пентагон

Представитель Пентагона считает, что в противостоянии с российскими оккупантами украинцы защищаются "очень творчески" и "очень эффективно" используют свои возможности в борьбе с российской авиацией, в частности, беспилотники и ракеты класса "земля – воздух" (в том числе ручных пусковых систем).

По данным минобороны США, в день украинцы совершают 5–10 самолетовылетов, тогда как российские летчики – около 200 самолетовылетов.

В Пентагоне делают вывод, что украинцы "не доказали, что им нужно делать больше, чем то, что они делают".

Война России против Украины. Главное (обновляется)