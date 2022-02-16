ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Истребители наносят удары по колоннам вражеской бронетехники". ВСУ показали учения авиации. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В ходе учений используют средства поражения разных калибров от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг
В ходе учений используют средства поражения разных калибров – от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В Волынской области на авиационном полигоне Повурск в рамках командно-штабных учений "Заметіль 2022" проходят практические действия тактической авиации Воздушных сил. Об этом сообщила пресс-служба командования ВС ВСУ.

"Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника", – говорится в сообщении.

На учениях используют авиационные средства поражения разных калибров – от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков.

Учения "Заметіль 2022" проводятся по всей стране и продлятся в течение месяца.

видео

Видео: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
Теги: авиация, аэродром, военные учения, истребители, самолеты, ВСУ, учения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (62329)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (61066)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (45918)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (30185)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (24395)
6
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (24250)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (24224)
8
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте (22789)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS