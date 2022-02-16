"Истребители наносят удары по колоннам вражеской бронетехники". ВСУ показали учения авиации. Видео

В ходе учений используют средства поражения разных калибров – от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника", – говорится в сообщении.

На учениях используют авиационные средства поражения разных калибров – от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков.

Учения "Заметіль 2022" проводятся по всей стране и продлятся в течение месяца.