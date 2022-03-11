США запретили ввозить в РФ доллары

"[Запрещается] экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от расположения, банкнот в долларах США правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации", – говорится в тексте документа.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

В начале марта в рамках санкций, наложенных на Россию после начала войны с Украиной 24 февраля, экспорт в Россию банкнот евро запретил Евросоюз.

9 марта Банк России ввел новые правила операций с наличной валютой. В частности, регулятор до 9 сентября 2022 года запретил продавать гражданам наличную валюту.

Снять со своих счетов теперь граждане России могут не больше $10 тыс., остальные деньги будут выданы в рублях по рыночному курсу. Регулятор предупредил, что банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение. Новые счета и вклады можно открывать в валюте, но снять с них деньги можно будет только в рублях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина. Кроме того, 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоносителей – нефти и газа, Великобритания решила отказаться от них до конца года.

11 марта Байден заявил о новых санкциях против России из-за ее вторжения в Украину, среди них – отмена торговых привилегий со стороны США и стран "Большой семерки", запрет экспорта предметов роскоши в РФ (объем около $0,55 млрд), запрет импорта из РФ в США морепродуктов, спиртных напитков / водки и бриллиантов (объем около $1 млрд). Байден также дал возможность минфину США при необходимости запрещать американские новые инвестиции в экономику РФ. Кроме того, США и лидеры G7 договорятся о запрете финансирования для РФ от МВФ и Всемирного банка.