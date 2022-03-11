Россия должна ежедневно платить за эту ужасную войну – Зеленский

"Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!" – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что считает недостаточными решения, принятые на вчерашнем неформальном саммите лидеров ЕС.
"Мы знаем, что говорили на этой встрече. Кто говорил. Кто поддерживал. Кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными – для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо посильнее. Это не то, что мы ждем. Надо, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов. Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение", – сказал президент.
Он призвал Евросоюз "сделать больше и для Украины, и для себя".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вскоре после российского вторжения в Украину США, Евросоюз, Канада и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе против центробанка России и суверенного долга страны, что спровоцировало резкое обесценивание рубля. Под ограничения попали также лично президент РФ Владимир Путин и его ближайшее окружение. О полном прекращении деятельности в России заявили сотни иностранных компаний.
Неформальная встреча лидеров ЕС прошла 10 марта в Версале (Франция). На ней обсуждалась российское вторжение в Украину, а также перспектива членства Украины в ЕС.
Лидеры ЕС подчеркнули, что виновные в неспровоцированной агрессии будут обязательно привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на мирное население и гражданские объекты. В этой связи участники саммита приветствовали решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование из-за предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества в Украине. Также лидеры ЕС заявили, что "решимости усилить [санкционное] давление на Россию и Беларусь".
По итогам встречи президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "ЕС сказал "да" украинской евроинтеграции".