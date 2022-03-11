Россия должна ежедневно платить за эту ужасную войну – Зеленский

Зеленский призвал Евросоюз "сделать больше и для Украины, и для себя" Фото: president.gov.ua

"Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!" – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что считает недостаточными решения, принятые на вчерашнем неформальном саммите лидеров ЕС.

"Мы знаем, что говорили на этой встрече. Кто говорил. Кто поддерживал. Кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными – для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо посильнее. Это не то, что мы ждем. Надо, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов. Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение", – сказал президент.

Он призвал Евросоюз "сделать больше и для Украины, и для себя".

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