Лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции – Науседа

Науседа подчеркнул, что дискуссия по евроинтеграции Украины длилась долго.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро", – говорится в сообщении.

Науседа также добавил, что "героическая украинская нация заслуживает знания, что ей рады в ЕС".

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) March 11, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)