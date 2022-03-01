Мишель о заявке Украины на вступление в ЕС: Мы будем действовать в соответствии с временами

Мишель подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин совершил "брутальную агрессию против Украины".

"Несколько мгновений назад президент [Украины Владимир] Зеленский посмотрел нам в глаза, открыл свое сердце и сделал заявление, которое мы теперь получили официально – просьба к ЕС официально признать, что Украина – это страна-кандидат в ЕС. Мы как ЕС будем действовать в соответствии с временами. Это будет сложно – мы знаем, что в Европе есть разные взгляды... Совет должен будет серьезно рассмотреть символическую, политическую и законную просьбу, и нам надо будет сделать соответствующие решения в решительной и ясной манере", – заявил Мишель.

Он также сообщил, что Евросоюз будет поддерживать Украину финансово, а также помогать украинским беженцам.