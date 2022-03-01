Мишель о заявке Украины на вступление в ЕС: Мы будем действовать в соответствии с временами

Мишель подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин совершил "брутальную агрессию против Украины".
"Несколько мгновений назад президент [Украины Владимир] Зеленский посмотрел нам в глаза, открыл свое сердце и сделал заявление, которое мы теперь получили официально – просьба к ЕС официально признать, что Украина – это страна-кандидат в ЕС. Мы как ЕС будем действовать в соответствии с временами. Это будет сложно – мы знаем, что в Европе есть разные взгляды... Совет должен будет серьезно рассмотреть символическую, политическую и законную просьбу, и нам надо будет сделать соответствующие решения в решительной и ясной манере", – заявил Мишель.
Он также сообщил, что Евросоюз будет поддерживать Украину финансово, а также помогать украинским беженцам.
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.
Президенты ряда стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС.
Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.
1 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европейский парламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.