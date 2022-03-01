Зеленский: Есть выражение: "Украинский выбор Европы". Я хочу услышать о выборе Европой Украины

Зеленский: Я рад, что мы объединили сегодня всех вас – страны ЕС. Но я не знал, что это будет такой ценой Фото: president.gov.ua

"Есть такое выражение: "Украинский выбор Европы". То, к чему мы стремились, к чему шли и идем. И я бы очень хотел, чтобы сегодня звучал от вас к нам выбор Европой Украины", – сказал президент.

Он отметил, что Украина объединила Европу.

"Я рад, что мы объединили сегодня всех вас – страны ЕС. Но я не знал, что это будет такой ценой. И это трагедия для меня, для каждого украинца, для нашего государства – такая высокая цена. Очень высокая. Тысячи погибших людей, две революции, одна война. И пять дней полномасштабного вторжения РФ", – заявил Зеленский.

Президент сказал, что сегодня за ценности, свободу и желание быть равными с европейцами украинцы отдают самых лучших людей.

"Мы очень часто любим говорить, что мы всех победим. Я в этом уверен", – подчеркнул он.