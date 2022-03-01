Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2022
 
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"В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам

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Могилевская: Максимальный репост! Русские, белорусы, те, кто из вас в адеквате, отправляйте, публикуйте, репостите!
Могилевская: Максимальный репост! Русские, белорусы, те, кто из вас в адеквате, отправляйте, публикуйте, репостите!
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 28 февраля разместила в Instagram обращение к россиянам и белорусам, чтобы раскрыть правду о войне России против Украины.

"Обращение к жителям Белоруссии и России! Максимальный репост! Русские, белорусы, те, кто из вас в адеквате, отправляйте, публикуйте, репостите! Не молчите! В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" – написала она.

Могилевская рассказала, что когда днем ранее отправила видео своей новой песни с кадрами войны брату, живущему в Москве, тот спросил, какого года эти видео.

"Я хочу обратиться к белорусам. Прежде чем вы отправите сюда воевать, в этой захватнической войне, своих сыновей, я хочу, чтобы вы услышали, что на самом деле происходит в Украине. Вы, Россия, мои родственники, с которыми я говорила вчера, которые ничего не знают о том, что происходит в Украине! Потому что восемь лет вам говорят какую-то постоянную неправду, а сейчас вообще вся информация скрыта, в том числе о гибели ваших пацанов, ваших детей. Кто их будет хоронить? Они улицами, просто улицами лежат на украинской земле. Весь проспект Победы – в трупах русских солдат", – сказала она.

Как подчеркнула певица, четыре дня назад Украина проснулась и больше не засыпала.

"Потому что в четыре утра нас начали бомбить сразу по десяткам городов. Бомбили аэропорты, военные объекты, а также нефтебазы, ТЭЦ, радиоактивные отходы, кинотеатры, торговые центры, жилые дома. На улицах гибнут люди, людям отрывает руки и ноги, гибнут дети", – сказала она.

Могилевская добавила, что маленькие города между Киевом, Харьковом, Сумами остаются без тепла, света и еды.

Певица показала в подборке погибших людей, разрушенные дома, взрывы, переписку одного из военных армии агрессора со своей мамой с признанием, что в Украине идет настоящая война. В финале Могилевская показала селфи-видео, снятое в подвале.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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