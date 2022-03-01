"В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам

Могилевская: Максимальный репост! Русские, белорусы, те, кто из вас в адеквате, отправляйте, публикуйте, репостите! Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"Обращение к жителям Белоруссии и России! Максимальный репост! Русские, белорусы, те, кто из вас в адеквате, отправляйте, публикуйте, репостите! Не молчите! В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" – написала она.

Могилевская рассказала, что когда днем ранее отправила видео своей новой песни с кадрами войны брату, живущему в Москве, тот спросил, какого года эти видео.

"Я хочу обратиться к белорусам. Прежде чем вы отправите сюда воевать, в этой захватнической войне, своих сыновей, я хочу, чтобы вы услышали, что на самом деле происходит в Украине. Вы, Россия, мои родственники, с которыми я говорила вчера, которые ничего не знают о том, что происходит в Украине! Потому что восемь лет вам говорят какую-то постоянную неправду, а сейчас вообще вся информация скрыта, в том числе о гибели ваших пацанов, ваших детей. Кто их будет хоронить? Они улицами, просто улицами лежат на украинской земле. Весь проспект Победы – в трупах русских солдат", – сказала она.

Как подчеркнула певица, четыре дня назад Украина проснулась и больше не засыпала.

"Потому что в четыре утра нас начали бомбить сразу по десяткам городов. Бомбили аэропорты, военные объекты, а также нефтебазы, ТЭЦ, радиоактивные отходы, кинотеатры, торговые центры, жилые дома. На улицах гибнут люди, людям отрывает руки и ноги, гибнут дети", – сказала она.

Могилевская добавила, что маленькие города между Киевом, Харьковом, Сумами остаются без тепла, света и еды.

Певица показала в подборке погибших людей, разрушенные дома, взрывы, переписку одного из военных армии агрессора со своей мамой с признанием, что в Украине идет настоящая война. В финале Могилевская показала селфи-видео, снятое в подвале.