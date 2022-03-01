Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!

"Сколько не живете, все равно помрете.

Разве ж непонятно, ведь не вечно править!

Лестно шепчут крысы, лижут попы, писи,

Фу, какая мерзость – преданность и верность", – поется в куплете.

Бабкин в композиции рассказал о жестоком тиране-самодуре.

"Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,

Быть самым главным на самолете.

Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,

Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать

И больше никогда не вспоминать о них", – отмечается в песне Бабкина.

В финале ролика музыкант несколько раз прошептал, сложив руки в молитве: "Мира всем нам".

Свою композицию Бабкин назвал "Диктатору", очевидно, подразумевая президента страны-агрессора Владимира Путина.