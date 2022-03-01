"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела

"Вот и наступила весна. Харьков, наш любимый город, 1 марта 2022 года, 8.00. Погибли люди, взорваны дома мирных жителей! Это страшный сон", – написала она.



Сумская подчеркнула, что этот пост – для ее подписчиков из России, которые до сих пор сомневаются, что это война.

"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом! И не пишите мне про националистов, мол, свои убивают своих… Харьковчане в основном русскоговорящие, тут нет неонацистов! Харьков защищает украинская армия", – написала она.