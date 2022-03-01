Актриса Васько во время войны РФ против Украины обвенчалась с мужчиной из Донецка

Васько: Хочу быть сердцем, душой и духом с тобой, мой любимый! Фото: natalia_vasko_official / Instagram

"Мы с Андреем сегодня обвенчались! В это решающее время борьбы за свободу и независимость от рашистского нашествия хочу быть сердцем, душой и духом с тобой, мой любимый!" – написала она.

Актриса опубликовала фото, сделанные во время таинства. В какой церкви оно происходило, Васько не сказала, как и не указала геолокацию.