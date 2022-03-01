Актриса Васько во время войны РФ против Украины обвенчалась с мужчиной из Донецка

"Мы с Андреем сегодня обвенчались! В это решающее время борьбы за свободу и независимость от рашистского нашествия хочу быть сердцем, душой и духом с тобой, мой любимый!" – написала она.
Актриса опубликовала фото, сделанные во время таинства. В какой церкви оно происходило, Васько не сказала, как и не указала геолокацию.
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Наталья Васько родилась 19 октября 1972 года в Червонограде. Она служит в Молодом театре. Лауреат национальной кинопремии "Золота дзига 2017" в номинации "Лучшая актриса первого / второго плана" за роль в фильме "Гнездо горлицы". Известной широкой публике Васько стала после выхода в 2019 году сериала "Крепостная" на канале СТБ.
Актриса в 2020 году рассказывала, что ее возлюбленный Андрей из Донецка, там у него остались двое детей и бывшая жена.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.