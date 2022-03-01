"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой

Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.
Она отметила, что последние четыре года жила в России и работала там, а также в Украине, по всему миру.
"Я не могу себя собрать и не знаю, что делать. Я хочу сказать, что сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети", – сказала она.
Loboda добавила, что люди пытаются бежать под пулями и ракетами.
"У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки... И все они прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывезти их мы пока не можем, это опасно", – сказала она.
Певица сделала акцент на том, что войну можно прекратить.
"Есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас, это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем, непонятно", – заявила она.
Певица обратилась к своей 10-миллионной аудитории подписчиков-россиян.
"Я умоляю вас, давайте все остановимся", – призвала она.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.