"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой

Loboda: Есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился Фото: lobodaofficial / Instagram

Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

Она отметила, что последние четыре года жила в России и работала там, а также в Украине, по всему миру.

"Я не могу себя собрать и не знаю, что делать. Я хочу сказать, что сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети", – сказала она.

Loboda добавила, что люди пытаются бежать под пулями и ракетами.

"У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки... И все они прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывезти их мы пока не можем, это опасно", – сказала она.

Певица сделала акцент на том, что войну можно прекратить.

"Есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас, это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем, непонятно", – заявила она.

Певица обратилась к своей 10-миллионной аудитории подписчиков-россиян.

"Я умоляю вас, давайте все остановимся", – призвала она.