Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания

"Я никогда не делила наши народы. Ни тогда, когда помогала тысячам людей и детей, ни тогда, когда пела свои песни, обнимала и радовала. Мои мама и бабушка – русские. Папа и дедушка – украинцы. Оба народа – мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда", – написала она.
Брежнева отметила, что среди ее подписчиков 32% русских.
"Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать – сделайте это. Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже пятый день у нас идет война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов", – заявила она.
По словам Брежневой, она со своими дочерьми Сарой и Софией сейчас в безопасности.
"Но мой муж [продюсер Константин Меладзе] и мама [Тамара Галушка], семья младшей сестры [Виктории Цекало] в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах. Потому что военные действия идут и в Киеве, и в Житомире, и в Харькове, и в Бердянске, и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Чернигове, и в Одессе, и в Каховке, и в других городах, селах. И все до единого украинцы молят русских солдат: "Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!" – написала она.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.