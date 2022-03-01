Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания

Брежнева: Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда Фото: ververa / Instagram

"Я никогда не делила наши народы. Ни тогда, когда помогала тысячам людей и детей, ни тогда, когда пела свои песни, обнимала и радовала. Мои мама и бабушка – русские. Папа и дедушка – украинцы. Оба народа – мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда", – написала она.

Брежнева отметила, что среди ее подписчиков 32% русских.

"Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать – сделайте это. Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже пятый день у нас идет война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов", – заявила она.

По словам Брежневой, она со своими дочерьми Сарой и Софией сейчас в безопасности.

"Но мой муж [продюсер Константин Меладзе] и мама [Тамара Галушка], семья младшей сестры [Виктории Цекало] в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах. Потому что военные действия идут и в Киеве, и в Житомире, и в Харькове, и в Бердянске, и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Чернигове, и в Одессе, и в Каховке, и в других городах, селах. И все до единого украинцы молят русских солдат: "Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!" – написала она.