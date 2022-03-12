Кулеба: С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом Европейского союза. Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то мы станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно им станем. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал Кулеба.
По его словам, Украина ожидала, что "в резолюции неформального саммита лидеров ЕС будет написано, что в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС, Брюссель берет заявку Украины в работу и рассмотрит ее по ускоренной процедуре".
"Если сравнивать наши ожидания вчера и сегодня, то, безусловно, мы хотели бы большего. Но, в принципе, то, что сегодня ночью произошло (если сравнивать с тем, что мы имели три недели назад), то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС и ставит наше членство в ЕС уже на рельсы", – отметил Кулеба.
Неформальный саммит лидеров Евросоюза прошел во Франции 10–11 марта, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.
Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказали, что такой процедуры, как ускоренное вступление, о чем просили украинские власти, не существует, сообщил телеканал CNN.
В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом призвала гарантировать Украине четкие перспективы членства в ЕС. В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что это моральный долг ЕС "осуществить для этих людей европейскую мечту". Украинцы воюют не только за Украину, но и за Европу "в прямом смысле этого слова", подчеркнула она.
В ночь на 11 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращение упомянул саммит во Франции и сказал, что это "финальный экзамен для Европы". "Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили", – сказал глава государства.
В заявлении саммита, опубликованном на сайте Европейского совета, сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
"Европейская правда" отметила, что в решении есть ряд положительных изменений в сравнении с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на ст. 49 Договора о Европейском союзе (она касается процедуры присоединения), а также нет упоминаний об ускоренной процедуре вступления.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.
Президенты ряда стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.