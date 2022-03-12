ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба о резолюции саммита лидеров Евросоюза: Это революция, которая ставит членство Украины в ЕС уже на рельсы
Кулеба о резолюции саммита лидеров Евросоюза: Это революция, которая ставит членство Украины в ЕС уже на рельсы
Фото: EPA

Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС. Об этом 11 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом Европейского союза. Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то мы станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно им станем. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина ожидала, что "в резолюции неформального саммита лидеров ЕС будет написано, что в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС, Брюссель берет заявку Украины в работу и рассмотрит ее по ускоренной процедуре".

"Если сравнивать наши ожидания вчера и сегодня, то, безусловно, мы хотели бы большего. Но, в принципе, то, что сегодня ночью произошло (если сравнивать с тем, что мы имели три недели назад), то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС и ставит наше членство в ЕС уже на рельсы", – отметил Кулеба.

Неформальный саммит лидеров Евросоюза прошел во Франции 10–11 марта, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.

Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказали, что такой процедуры, как ускоренное вступление, о чем просили украинские власти, не существует, сообщил телеканал CNN.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом призвала гарантировать Украине четкие перспективы членства в ЕС. В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что это моральный долг ЕС "осуществить для этих людей европейскую мечту". Украинцы воюют не только за Украину, но и за Европу "в прямом смысле этого слова", подчеркнула она. 

В ночь на 11 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращение упомянул саммит во Франции и сказал, что это "финальный экзамен для Европы". "Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили", – сказал глава государства.

В заявлении саммита, опубликованном на сайте Европейского совета, сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано. 

"Европейская правда" отметила, что в решении есть ряд положительных изменений в сравнении с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на ст. 49 Договора о Европейском союзе (она касается процедуры присоединения), а также нет упоминаний об ускоренной процедуре вступления.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.

Президенты ряда стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Теги: Украина, Франция, МИД Украины, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, саммит, резолюция, Евросоюз, вступ, присоединение, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14434)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14077)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (6933)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3382)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3131)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2352)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2035)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1688)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS