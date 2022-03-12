Кулеба: С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС

Кулеба о резолюции саммита лидеров Евросоюза: Это революция, которая ставит членство Украины в ЕС уже на рельсы Фото: EPA

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом Европейского союза. Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то мы станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно им станем. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина ожидала, что "в резолюции неформального саммита лидеров ЕС будет написано, что в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС, Брюссель берет заявку Украины в работу и рассмотрит ее по ускоренной процедуре".

"Если сравнивать наши ожидания вчера и сегодня, то, безусловно, мы хотели бы большего. Но, в принципе, то, что сегодня ночью произошло (если сравнивать с тем, что мы имели три недели назад), то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС и ставит наше членство в ЕС уже на рельсы", – отметил Кулеба.

Неформальный саммит лидеров Евросоюза прошел во Франции 10–11 марта, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.

Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказали, что такой процедуры, как ускоренное вступление, о чем просили украинские власти, не существует, сообщил телеканал CNN.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом призвала гарантировать Украине четкие перспективы членства в ЕС. В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что это моральный долг ЕС "осуществить для этих людей европейскую мечту". Украинцы воюют не только за Украину, но и за Европу "в прямом смысле этого слова", подчеркнула она.

В ночь на 11 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращение упомянул саммит во Франции и сказал, что это "финальный экзамен для Европы". "Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там среди равных, чтобы нас туда пригласили", – сказал глава государства.

В заявлении саммита, опубликованном на сайте Европейского совета, сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

"Европейская правда" отметила, что в решении есть ряд положительных изменений в сравнении с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на ст. 49 Договора о Европейском союзе (она касается процедуры присоединения), а также нет упоминаний об ускоренной процедуре вступления.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.