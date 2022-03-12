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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Российская власть очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации
Зеленский: Российская власть очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации
Фото: president.gov.ua

Введенные против России санкции за нападение на Украину вскоре почувствуют на себе все граждане РФ. Об этом в вечернем видеообращении за 11 марта, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что обсуждал новые санкции против РФ с президентом США Джо Байденом.

"Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки". Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей. С российского рынка уже уходят ведущие международные компании. Власти России поставили свою страну за пределы глобального мира, начав войну против нас. Начав это вторжение. Это самозакрытие, самоунижение и саморазрушение", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в московских обменниках курс доллара уже достигал 200 руб., и спрогнозировал, что это только начало. 

"Очередной шаг – запрет США вообще заводить доллары в Россию. Следовательно, будет дефицит валюты. Следовательно, курс будет скакать еще больше. Следовательно, будут расти цены. Следовательно, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично", – предупредил Зеленский.

Далее он на русском языке обратился к жителям России. 

"Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России. Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства", – сказал президент Украины.

Он предположил, что большинство россиян еще не понимает, какие у них перспективы, из-за работы пропагандистов. 

"Но российская власть уже понимает это очень хорошо. Очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да в принципе все источники информации. Даже Instagram и Facebook. Но современный мир научился бороться и с такой цензурой", – сказал Зеленский.

Он призвал россиян искать способы получать достоверную информацию и "беречь свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах".

"Они готовятся проверять, что у людей в телефонах, что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405434924678258/

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. 

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, санкции, Джо Байден, агрессия, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, курс рубля
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