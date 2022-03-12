Зеленский: Каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично

Зеленский: Российская власть очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации Фото: president.gov.ua

Он рассказал, что обсуждал новые санкции против РФ с президентом США Джо Байденом.

"Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки". Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей. С российского рынка уже уходят ведущие международные компании. Власти России поставили свою страну за пределы глобального мира, начав войну против нас. Начав это вторжение. Это самозакрытие, самоунижение и саморазрушение", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в московских обменниках курс доллара уже достигал 200 руб., и спрогнозировал, что это только начало.

"Очередной шаг – запрет США вообще заводить доллары в Россию. Следовательно, будет дефицит валюты. Следовательно, курс будет скакать еще больше. Следовательно, будут расти цены. Следовательно, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично", – предупредил Зеленский.

Далее он на русском языке обратился к жителям России.

"Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России. Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства", – сказал президент Украины.

Он предположил, что большинство россиян еще не понимает, какие у них перспективы, из-за работы пропагандистов.

"Но российская власть уже понимает это очень хорошо. Очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да в принципе все источники информации. Даже Instagram и Facebook. Но современный мир научился бороться и с такой цензурой", – сказал Зеленский.

Он призвал россиян искать способы получать достоверную информацию и "беречь свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах".

"Они готовятся проверять, что у людей в телефонах, что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть", – сказал Зеленский.

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