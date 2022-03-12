Байден и Зеленский провели самый длинный телефонный разговор с момента вторжения России – СМИ

Выступая в Белом доме, Байден сказал, что разговаривает с Зеленским "почти ежедневно", сообщил CNN.

Последний разговор между ними, по данным инсайдеров канала, продолжался 49 минут, хотя обычно беседа длится 30–40 минут. Во время разговора 11 марта президент США детально рассказал президенту Украины, какие меры Вашингтон разрабатывает против Москвы. Он сообщил, что США хотят приостановить нормальные торговые отношения с Россией "в очередной попытке наказать Кремль".

"Я позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить нашу текущую безопасность, гуманитарную и экономическую помощь украинскому народу. Я проинформировал его о действиях, которые мы предпринимаем сегодня в координации с "Большой семеркой" и ЕС, чтобы еще больше увеличить издержки России за ее нападение на Украину", – написал Байден в Twitter после разговора.

I called @ZelenskyyUa this morning to discuss our ongoing security, humanitarian, and economic assistance for the Ukrainian people. I updated him on the actions we are taking today in coordination with the G7 and EU to further raise the costs on Russia for its attack on Ukraine. pic.twitter.com/5lC8ueifFn — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Зеленский после беседы сообщил, что предоставил Байдену "оценку ситуации на полях сражений, проинформировал о преступлениях России против мирного населения".

"Договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилению санкций против России", – сообщил президент Украины.