Байден и Зеленский провели самый длинный телефонный разговор с момента вторжения России – СМИ

Выступая в Белом доме, Байден сказал, что разговаривает с Зеленским "почти ежедневно", сообщил CNN.
Последний разговор между ними, по данным инсайдеров канала, продолжался 49 минут, хотя обычно беседа длится 30–40 минут. Во время разговора 11 марта президент США детально рассказал президенту Украины, какие меры Вашингтон разрабатывает против Москвы. Он сообщил, что США хотят приостановить нормальные торговые отношения с Россией "в очередной попытке наказать Кремль".
"Я позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить нашу текущую безопасность, гуманитарную и экономическую помощь украинскому народу. Я проинформировал его о действиях, которые мы предпринимаем сегодня в координации с "Большой семеркой" и ЕС, чтобы еще больше увеличить издержки России за ее нападение на Украину", – написал Байден в Twitter после разговора.
I called @ZelenskyyUa this morning to discuss our ongoing security, humanitarian, and economic assistance for the Ukrainian people. I updated him on the actions we are taking today in coordination with the G7 and EU to further raise the costs on Russia for its attack on Ukraine. pic.twitter.com/5lC8ueifFn— President Biden (@POTUS) March 11, 2022
Зеленский после беседы сообщил, что предоставил Байдену "оценку ситуации на полях сражений, проинформировал о преступлениях России против мирного населения".
"Договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилению санкций против России", – сообщил президент Украины.
После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, Центробанка России, президента РФ Владимира Путина, ряда близких к нему чиновников, бизнесменов и их детей. Кроме того, США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.
11 марта после разговора с Зеленским Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей. Под санкции, в частности, попали жена и взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (сам он уже находился в санкционном списке).
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.