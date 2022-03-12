Жители захваченного оккупантами Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить мэра

"Горожане пришли вызволить мэра", – написала она.

Участники акции скандировали "Федорова", "Свободу мэру", а также (в адрес оккупантов) "Домой!". У некоторых была украинская национальная символика.

Еще одно видео с акции опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко. На нем видно, что возле РГА натянули сигнальную ленту, поэтому жители не могли подойти ближе к зданию.

Позже участники направились к горисполкому, по дороге скандируя "Здесь наш дом", "Мелитополь, вставай", сообщила Кумок в другом посте. К ним подъехала машина оккупантов, из которой в толпу митингующих бросили светошумовую гранату.

"В городе нет связи. В городе похищен мэр. Захвачена организатор украинских митингов Ольга Гайсумова. Захвачен штаб помощи в ДК им. Т.Г. Шевченко – здание оцеплено солдатами. "Охране порядка", самостоятельно созданной горожанами, оккупанты сообщили, что запрещают дальше выходить в комендантский час для охраны города", – написала Кумок.

Она уточнила, что в городе остается один украинский штаб, который помогает жителям, – "Поддержка Мелитополя". Его организовал стронгмен Валерий Газаев.

Мелитопольцы решили в 12.00 вновь собраться на митинг в центре города.

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