Жители захваченного оккупантами Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить мэра

"Горожане пришли вызволить мэра", – написала она.
Участники акции скандировали "Федорова", "Свободу мэру", а также (в адрес оккупантов) "Домой!". У некоторых была украинская национальная символика.
Еще одно видео с акции опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко. На нем видно, что возле РГА натянули сигнальную ленту, поэтому жители не могли подойти ближе к зданию.
Позже участники направились к горисполкому, по дороге скандируя "Здесь наш дом", "Мелитополь, вставай", сообщила Кумок в другом посте. К ним подъехала машина оккупантов, из которой в толпу митингующих бросили светошумовую гранату.
"В городе нет связи. В городе похищен мэр. Захвачена организатор украинских митингов Ольга Гайсумова. Захвачен штаб помощи в ДК им. Т.Г. Шевченко – здание оцеплено солдатами. "Охране порядка", самостоятельно созданной горожанами, оккупанты сообщили, что запрещают дальше выходить в комендантский час для охраны города", – написала Кумок.
Она уточнила, что в городе остается один украинский штаб, который помогает жителям, – "Поддержка Мелитополя". Его организовал стронгмен Валерий Газаев.
Мелитопольцы решили в 12.00 вновь собраться на митинг в центре города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
В МИД Украины заявили, что похищение мэра можно квалифицировать как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. "Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти", – заявил Зеленский.