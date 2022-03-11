Похищение оккупантами мэра Мелитополя квалифицируется как военное преступление – МИД Украины

"Вооруженная агрессия РФ против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права. [...] Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты пишут, что мэра цинично обвиняют в терроризме, хотя "российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам".

"Похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", – заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины предупредило, что факты военных преступлений российских оккупантов на украинской земле тщательно документируются и виновные "будут привлечены к строжайшей ответственности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)