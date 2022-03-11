Похищение оккупантами мэра Мелитополя квалифицируется как военное преступление – МИД Украины

"Вооруженная агрессия РФ против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права. [...] Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова", – говорится в сообщении.
Украинские дипломаты пишут, что мэра цинично обвиняют в терроризме, хотя "российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам".
"Похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", – заявили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство Украины предупредило, что факты военных преступлений российских оккупантов на украинской земле тщательно документируются и виновные "будут привлечены к строжайшей ответственности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Федоров 5 марта говорил, что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
Был один инцидент на митинге, когда российские военные начали стрельбу и ранили митингующего. Но жители города ежедневно выходят на улицы с флагами Украины – "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять", подчеркнул мэр.