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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о похищении мэра Мелитополя: Оккупанты не нашли коллаборантов, поэтому перешли к новой стадии террора

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Зеленский: Возможно, в РФ считают, что мэр просто начальник, которого легко убрать. Но у нас здесь Украина
Зеленский: Возможно, в РФ считают, что мэр – просто начальник, которого легко убрать. Но у нас здесь – Украина
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении за 11 марта, что российские оккупанты, которые похищают мэров украинских городов, ничем не отличаются от террористической организации ИГИЛ. Обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Таким образом глава государства прокомментировал захват оккупантами мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова. 

Зеленский сказал, что Федоров "мужественно защищает Украину и людей в своей общине".

"Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Они не встретили никакой поддержки на нашей земле. Хотя они на нее очень рассчитывали. Потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти", – заявил Зеленский. 

Он сказал, что в любом демократическом государстве мэр занимается проблемами общины, "обычно это не об идеологии, не о политике".

"Возможно, в России от этого уже отвыкли за годы автократической власти. Возможно, там считают, что мэр – просто начальник, которого легко убрать, и это ничего не значит. Но у нас здесь – Украина. У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека, не только против конкретной общины н не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю: об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", – сказал президент.

Он напомнил, что Мелитополь, как и другие города, куда зашли российские войска, например, Херсон или Бердянск, "не подчинился оккупантам".

"На время удалось зайти. И это не изменить давлением на мэров или похищением мэров. Это можно только еще ухудшить. Для оккупантов", – предупредил Зеленский.

Он призвал немедленно освободить Федорова и обеспечить полную безопасность всем главам общин по всей стране.

"Если вы превращаетесь в аналог террористов ИГИЛ, то какой смысл тогда с вами о чем-то вообще разговаривать? Мы зададим этот вопрос в том числе и международным посредникам, которые общаются с Москвой", – пообещал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405434924678258/

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. 

В МИД Украины заявили, что похищение мэра можно квалифицировать как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, демократия, оккупация, Мелитополь, агрессия, Запорожская область, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, ИГИЛ, Иван Федоров
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