Зеленский о похищении мэра Мелитополя: Оккупанты не нашли коллаборантов, поэтому перешли к новой стадии террора

Зеленский: Возможно, в РФ считают, что мэр – просто начальник, которого легко убрать. Но у нас здесь – Украина Фото: president.gov.ua

Таким образом глава государства прокомментировал захват оккупантами мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова.

Зеленский сказал, что Федоров "мужественно защищает Украину и людей в своей общине".

"Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Они не встретили никакой поддержки на нашей земле. Хотя они на нее очень рассчитывали. Потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти", – заявил Зеленский.

Он сказал, что в любом демократическом государстве мэр занимается проблемами общины, "обычно это не об идеологии, не о политике".

"Возможно, в России от этого уже отвыкли за годы автократической власти. Возможно, там считают, что мэр – просто начальник, которого легко убрать, и это ничего не значит. Но у нас здесь – Украина. У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека, не только против конкретной общины н не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю: об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", – сказал президент.

Он напомнил, что Мелитополь, как и другие города, куда зашли российские войска, например, Херсон или Бердянск, "не подчинился оккупантам".

"На время удалось зайти. И это не изменить давлением на мэров или похищением мэров. Это можно только еще ухудшить. Для оккупантов", – предупредил Зеленский.

Он призвал немедленно освободить Федорова и обеспечить полную безопасность всем главам общин по всей стране.

"Если вы превращаетесь в аналог террористов ИГИЛ, то какой смысл тогда с вами о чем-то вообще разговаривать? Мы зададим этот вопрос в том числе и международным посредникам, которые общаются с Москвой", – пообещал глава государства.

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