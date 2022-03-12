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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области, семь человек погибло – ГУР Минобороны

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Мирных людей обстреляли, когда их пытались эвакуировать в безопасное место, сообщили в ГУР
Мирных людей обстреляли, когда их пытались эвакуировать в безопасное место, сообщили в ГУР
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 11 марта расстреляли колонну мирных жителей. Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщило в Facebook сегодня.

"11 марта при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Результат этого зверского поступка – семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно. После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта", – заявили в ГУР.

Военные разведчики сообщают: сейчас связи с людьми, которых оккупанты заставили вернуться в село, нет, также как и возможности доставить им гуманитарную помощь или оказать медицинскую.

"Вопросы защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируются нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертой Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны". Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению", – подчеркнули в ГУР. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269317322046362

Изначально в ГУР сообщали, что колонна была расстреляна при попытки эвакуации по согласованному "зеленому коридору", но позже уточнили обстоятельства произошедшего.

"После выяснения обстоятельств трагедии оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", – сообщили в разведке.

ГУР призывает граждан, которые оказались в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269459998698761

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, военные, Киевская область, эвакуация, гуманитарный коридор, дети, обстрелы, война России против Украины, женщины, ребенок, погибшие, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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