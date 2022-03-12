Неизвестные под видом местных снимают видео в поддержку Путина в Луганской области

По информации ОГА, оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина.

"Оккупационная власть так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке России продолжает внедрение антигосударственной политики в сторону Украины. Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию. Оккупанты либо своими силами, либо под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео", – говорится в сообщении.

Съемочную площадку оккупанты обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют 10 неизвестных с триколорами.

Также Луганская ОГА опубликовала фото инструкции, по которой оккупанты записывают свои пропагандистские ролики.

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