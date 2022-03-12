Мэр Мелитополя жив, но оккупанты пытают его – Зеленский

"Они похитили мэра. Одного мэра они застрелили три дня назад. Просто застрелили мэра. Зашли и убили. Я не знаю, пытали или нет, мы нашли его убитым уже, видели только, как они его забрали. Просто мэра города! Вчера они похитили мэра, уже с видео. Все видели видео, как зашли эти военные российские и похитили мэра Мелитополя. Это большой город. Они похитили мэра и побежали. Мы знаем, что он жив, и сегодня 2 тыс. людей вышли, несмотря на то, что он оккупирован российскими войсками, они вышли, потому что увидели, куда мэра забрали, знали конкретно. И люди вышли, они показывают, где он находится. И они [российские оккупанты] его там пытают, потому что он не хочет сказать, что рад видеть российскую власть. Им нужно видео. Мы видели такое в кино и, к сожалению, видели несколько раз за последние 100 лет такие террористические акты, когда берут людей, записывают на видео: человек должен что-то сказать, в противном случае его убьют", – рассказал Зеленский.

Президент рассказал, что говорил о похищении Федорова с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я им позвонил и сказал: я вас очень прошу, позвоните человеку, который сидит в Москве, который не общается со мной (иначе я бы сам общался)... Мы проговорили с канцлером и Эммануэлем, что они должны связаться с [президентом РФ Владимиром] Путиным, что мэра должны освободить. Да, там есть еще вопросы (разблокировать заезд гуманитарной помощи в Мариуполь, они об этом знают, говорят), но просто человека берут, есть это на видео, потом завозят в подвал, пытают, а потом убивают. Одного мэра так убили. И сейчас они взяли другого мэра. То есть все мэры, в городах, куда они заходят, если они не подтверждают сотрудничество с оккупантом, их убивают. Это, как сказал Путин, демилитаризация? Да нет, это просто терроризм. С доказательствами и всеми последствиями для них", – добавил он.