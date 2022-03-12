Мэр Мелитополя жив, но оккупанты пытают его – Зеленский

"Они похитили мэра. Одного мэра они застрелили три дня назад. Просто застрелили мэра. Зашли и убили. Я не знаю, пытали или нет, мы нашли его убитым уже, видели только, как они его забрали. Просто мэра города! Вчера они похитили мэра, уже с видео. Все видели видео, как зашли эти военные российские и похитили мэра Мелитополя. Это большой город. Они похитили мэра и побежали. Мы знаем, что он жив, и сегодня 2 тыс. людей вышли, несмотря на то, что он оккупирован российскими войсками, они вышли, потому что увидели, куда мэра забрали, знали конкретно. И люди вышли, они показывают, где он находится. И они [российские оккупанты] его там пытают, потому что он не хочет сказать, что рад видеть российскую власть. Им нужно видео. Мы видели такое в кино и, к сожалению, видели несколько раз за последние 100 лет такие террористические акты, когда берут людей, записывают на видео: человек должен что-то сказать, в противном случае его убьют", – рассказал Зеленский.
Президент рассказал, что говорил о похищении Федорова с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Я им позвонил и сказал: я вас очень прошу, позвоните человеку, который сидит в Москве, который не общается со мной (иначе я бы сам общался)... Мы проговорили с канцлером и Эммануэлем, что они должны связаться с [президентом РФ Владимиром] Путиным, что мэра должны освободить. Да, там есть еще вопросы (разблокировать заезд гуманитарной помощи в Мариуполь, они об этом знают, говорят), но просто человека берут, есть это на видео, потом завозят в подвал, пытают, а потом убивают. Одного мэра так убили. И сейчас они взяли другого мэра. То есть все мэры, в городах, куда они заходят, если они не подтверждают сотрудничество с оккупантом, их убивают. Это, как сказал Путин, демилитаризация? Да нет, это просто терроризм. С доказательствами и всеми последствиями для них", – добавил он.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
В МИД Украины заявили, что похищение мэра квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности по детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты.
Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова.
12 марта жители Мелитополя вышли на акцию протеста с требованием отпустить мэра.