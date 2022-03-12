Закрыть небо над Украиной можно. Все готовы, но не те, кто принимает решение – Зеленский

Зеленский: Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение Фото: president.gov.ua

"Закрыть небо можно. Есть несколько возможностей. Есть противоракетная оборона, которую можно поставить в Украину. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, подробно до складов. Чтобы вы понимали, как мы работаем. Мы не просто спрашивали: "Помогите нам". Мы спрашивали тех, у кого это есть, дайте нам, пожалуйста... Потом мы понимали, что иногда людям сложно просто предоставить. Мы говорили: "Мы готовы купить это, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытащить последние деньги из бюджета и отдать сразу", – заявил он.

Украина была готова заниматься транспортировкой вооружения для "самостоятельного закрытия неба", добавил президент.

"Мы искали пути, как объехать страны, по которым невозможно привезти. Мы делали многое, чтобы ответить на вопрос альтернативы закрытию неба. Так же как самолеты... Нам говорили, что для некоторых самолетов у нас нет пилотов, мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы нам помочь. Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение. К сожалению", – добавил Зеленский.

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