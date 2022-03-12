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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Закрыть небо над Украиной можно. Все готовы, но не те, кто принимает решение – Зеленский

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Зеленский: Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение
Зеленский: Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение
Фото: president.gov.ua

Есть несколько возможностей, чтобы закрыть небо над Украиной. Об этом в ходе общения с журналистами 12 марта заявил президент страны Владимир Зеленский, трансляция велась в Facebook.

"Закрыть небо можно. Есть несколько возможностей. Есть противоракетная оборона, которую можно поставить в Украину. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, подробно до складов. Чтобы вы понимали, как мы работаем. Мы не просто спрашивали: "Помогите нам". Мы спрашивали тех, у кого это есть, дайте нам, пожалуйста... Потом мы понимали, что иногда людям сложно просто предоставить. Мы говорили: "Мы готовы купить это, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытащить последние деньги из бюджета и отдать сразу", – заявил он.

Украина была готова заниматься транспортировкой вооружения для "самостоятельного закрытия неба", добавил президент.

"Мы искали пути, как объехать страны, по которым невозможно привезти. Мы делали многое, чтобы ответить на вопрос альтернативы закрытию неба. Так же как самолеты... Нам говорили, что для некоторых самолетов у нас нет пилотов, мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы нам помочь. Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение. К сожалению", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

28 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов предоставить Украине не только оружие, но и боевые самолеты. Речь шла об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские пилоты. Предполагалось, что Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Однако реализация этой идеи затянулась. 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на отправку истребителей в Украину. 8 марта власти Польши сообщили, что согласны передать истребители на базу США и НАТО в Германии для дальнейшей их транспортировки в Украину. Польша призвала другие страны НАТО последовать ее примеру.

В Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отказали Польше в поставке самолетов Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, авиация, авиапространство, Европейский союз, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, Европа, война России против Украины
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