Зеленский: После этой войны у Украины будет совсем новая история. Объединенной нации. С пониманием, кто нам друг, кто враг Фото: president.gov.ua

Зеленский отвечал на вопрос об отношениях Украины и Польши.

"Я вчера выступал перед вашими парламентариями и говорил откровенно, что у нас особые отношения сложились с Польшей. Никогда таких не было. Не знаю, может, когда-то были, но это уже новая история. Хотя после этой войны у Украины будет совсем новая история. Объединенной нации. С пониманием, кто нам друг, кто враг, кто партнеры в Европе и мире, а кто думает о себе и этот выбор не имеет претензий", – рассказал он, обращаясь к польскому журналисту.

Зеленский отметил, что с президентом Польши Анджеем Дудой общается по несколько раз на день.

"Я не буду говорить о деталях, о которых мы разговаривали, они связаны с нашей безопасностью. Он помогает, как и премьер. На уровне премьеров тоже у нас очень неплохие отношения, они общаются. Я благодарен, что принимают украинцев в Польше и помогают. Но они все равно в гостях", – добавил Зеленский, отметив, что в Польше для украинцев пытаются создать "климат такой, как дома".

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