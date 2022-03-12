"Давайте ударим в тыл по врагу". Замкомандира полка "Азов" призвал отправить в Мариуполь Bayraktar и авиацию

В Мариуполе в результате бомбежек и обстрелов российских оккупантов разрушены и повреждены сотни домов, более 1500 человек погибло Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Ситуация в Мариуполе тяжелая. Несмотря на все наши оборонные действия и контратаки, вражеская орда продолжает продвигаться. Ведутся тяжелые бои за каждую улицу, за каждый дом, несмотря на то, что город находится в осаде с 1 марта. Местное население и граждане других стран, которые остались в Мариуполе, подвергаются беспощадному уничтожению. Вражеская авиация продолжает сбрасывать бомбы, артиллерия безжалостно разрушает жилые кварталы. Местное население готовит "коктейли Молотова" для сопротивления против оккупанта", – рассказал Калина, который защищает город с другими военнослужащими.

Он призвал военно-политическое руководство Украины "приложить максимум усилий", чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей Мариуполя в безопасное место.

"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают Bayraktar и наша авиация. Давайте применим все это и в нашем направлении. Давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление, чтобы разгромить врага. Мы на своей земле. Слава нации", – резюмировал Калина.

По данным пресс-служба полка, в Мариуполе разрушены и повреждены сотни домов, оккупанты наносят удары по жилым кварталам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)