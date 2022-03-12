"Давайте ударим в тыл по врагу". Замкомандира полка "Азов" призвал отправить в Мариуполь Bayraktar и авиацию

"Ситуация в Мариуполе тяжелая. Несмотря на все наши оборонные действия и контратаки, вражеская орда продолжает продвигаться. Ведутся тяжелые бои за каждую улицу, за каждый дом, несмотря на то, что город находится в осаде с 1 марта. Местное население и граждане других стран, которые остались в Мариуполе, подвергаются беспощадному уничтожению. Вражеская авиация продолжает сбрасывать бомбы, артиллерия безжалостно разрушает жилые кварталы. Местное население готовит "коктейли Молотова" для сопротивления против оккупанта", – рассказал Калина, который защищает город с другими военнослужащими.
Он призвал военно-политическое руководство Украины "приложить максимум усилий", чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей Мариуполя в безопасное место.
"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают Bayraktar и наша авиация. Давайте применим все это и в нашем направлении. Давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление, чтобы разгромить врага. Мы на своей земле. Слава нации", – резюмировал Калина.
По данным пресс-служба полка, в Мариуполе разрушены и повреждены сотни домов, оккупанты наносят удары по жилым кварталам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. По информации горсовета Мариуполя на 11 марта, в результате вражеских обстрелов погибло более 1500 человек.
Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером. Все планы по эвакуации из Мариуполя пока срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На сегодня запланирована очередная попытка, гуманитарный караван по дороге разворовали российские оккупанты, сообщала Запорожская ОГА. В 22.00 в горсовете Мариуполя проинформировали, что караван проехал большую часть своего пути и продолжает движение.