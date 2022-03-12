Российские оккупанты сосредоточились на захвате Мариуполя и Северодонецка – Генштаб ВСУ

"На донецком и таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что после неудачного штурма населенного пункта (н.п.) Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитоловка.

"На волновахском направлении враг пытается развить наступление в направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка. По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые осуществляли наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных сил Украины и потеряли наступательные возможности", – отметили в ВСУ.

По данным украинских военных, российские захватчики понесли потери на полесском, северском и южнобужском направлениях, противник занимается перегруппировкой, восстановлением боеспособности и пополняет запасы.

"Не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры", – подчеркнули в Генштабе.

В ВСУ не исключают, что вооруженные силы Беларуси могут задействовать в боевых действиях против Украины на стороне России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)