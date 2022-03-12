В Украине создали сайт для сбора материалов о военных преступлениях РФ

С 24 февраля в Украине продолжается война с РФ Фото: EPA

Отмечается, что работа ведется согласно международным стандартам; информация и свидетели защищаются, вся информация хранится для осуществления правосудия.

Задокументированные доказательства будут использованы для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.

Видео- и фотоматериалы, а также любую информацию согласно протоколу можно отправлять по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)