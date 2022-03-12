"Это акт терроризма". Кличко призвал международное сообщество отреагировать на похищение мэра Мелитополя

"Как председатель Ассоциации городов Украины хочу привлечь внимание международных организаций, Ассоциации мэров городов демократических стран к бандитским действиям российских оккупантов, которые вчера похитили, взяли в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Оккупировав город, общину оставили без избранного руководителя, чтобы парализовать жизнеобеспечение Мелитополя и таким образом и деморализовать, и покорить местных жителей. Это акт терроризма. Россия пытается уничтожить законно избранную власть в Украине, которая защищает интересы мирных жителей", – сказал он.
Кличко отметил, что сегодня мэры городов обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, осуществляют доставку гуманитарной помощи, эвакуацию мирного населения "оттуда, где враг стреляет, бомбит и убивает".
Мэр Киева убежден, что российские оккупанты пытаются подорвать вертикаль власти в Украине и посеять хаос.
"Несколько дней назад погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям пищу и лекарства. Орки увидели отвагу и непокоренность украинцев, которые организованно бьются за свою землю, поэтому теперь пытаются посеять хаос, подорвав вертикаль управления. Никакими методами вы не поставите народ Украины на колени! Украинцы не боятся и даже в оккупированных городах выходят безоружными на акции против оккупантов. Мы вас выгоним с каждого клочка украинской земли. Мы не сдадимся и вместе выстоим!" – сказал Кличко.
Он также проинформировал, что подготовка к обороне столицы продолжается.
"Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять блокпосты, создавать резервы продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Также уже третий день столица помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. Город предоставляет пассажирский транспорт, автобусы, а киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале и тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину", – заявил Кличко.
Мэр подчеркнул, что власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
В МИД Украины заявили, что похищение мэра можно квалифицировать как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. "Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти", – заявил Зеленский.