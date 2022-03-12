"Это акт терроризма". Кличко призвал международное сообщество отреагировать на похищение мэра Мелитополя

"Как председатель Ассоциации городов Украины хочу привлечь внимание международных организаций, Ассоциации мэров городов демократических стран к бандитским действиям российских оккупантов, которые вчера похитили, взяли в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Оккупировав город, общину оставили без избранного руководителя, чтобы парализовать жизнеобеспечение Мелитополя и таким образом и деморализовать, и покорить местных жителей. Это акт терроризма. Россия пытается уничтожить законно избранную власть в Украине, которая защищает интересы мирных жителей", – сказал он.

Кличко отметил, что сегодня мэры городов обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, осуществляют доставку гуманитарной помощи, эвакуацию мирного населения "оттуда, где враг стреляет, бомбит и убивает".

Мэр Киева убежден, что российские оккупанты пытаются подорвать вертикаль власти в Украине и посеять хаос.

"Несколько дней назад погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям пищу и лекарства. Орки увидели отвагу и непокоренность украинцев, которые организованно бьются за свою землю, поэтому теперь пытаются посеять хаос, подорвав вертикаль управления. Никакими методами вы не поставите народ Украины на колени! Украинцы не боятся и даже в оккупированных городах выходят безоружными на акции против оккупантов. Мы вас выгоним с каждого клочка украинской земли. Мы не сдадимся и вместе выстоим!" – сказал Кличко.

Он также проинформировал, что подготовка к обороне столицы продолжается.

"Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять блокпосты, создавать резервы продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Также уже третий день столица помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. Город предоставляет пассажирский транспорт, автобусы, а киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале и тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину", – заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)