Россия пригрозила уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

По его словам, "конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ".

Также он заявил, что Россия "предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений".

Три дня назад, 9 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от атак на линии снабжения Украины. Он заявил, что если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, которая поставляет оружие, то это расценят как нападение на весь Альянс.

Контекст:

Украина и до начала полномасштабной войны с Россией получала военную помощь от многих международных партнеров. После 24 февраля это сотрудничество активизировалось.

В частности, Нидерланды отправили в Украину 200 зенитных комплексов Stinger, Чехия – пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы, ЕС пообещал выдать летальное оружие и истребители.

По данным СМИ, даже Германия, которая с 2014 года отказывалась предоставлять Украине оружие, согласилась выслать противотанковое оружие.