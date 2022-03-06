Кулеба рассказал, сколько помощи Украине уже предоставили другие государства с начала вторжения РФ

Кулеба: Международная помощь вбила гвоздь в миф Путина, что Украина никому не нужна Фото: EPA

"Уникальная поддержка мира, безумная активность украинской диаспоры, тысячи неравнодушных иностранцев и вот помощь, которую собрал/скоординировал МИД через зарубежные дипломатические учреждения за период с 24 февраля по 4 марта", - заявил он.

По словам Кулебы, Украина получила:

1133 тонны гуманитарных грузов из хабов в соседних странах;

еще около 500 тонн отправлено прямым получателям в Украину;

66 384 единицы защиты, оружия и других товаров для военных (без учета патронов, их более 6 млн);

€338 млн, $74,5 млн, £4 млн перечислено при помощи иностранных дипломатических учреждений на счета НБУ, других банков, а также собраны через спецсчета иностранных дипломатических учреждений совместно с диаспорой.

"Эта помощь тоже вбила гвоздь в миф [президента РФ Владимира] Путина, что Украина никому не нужна, что мир будет безразлично относиться к его агрессии против нас. Мы ведем войну. Но мы не одни в этой войне", – заявил глава МИД.