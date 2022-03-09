Канада отправит в Украине военную технику – Трюдо

Трюдо (на фото) обсудил с Зеленским санкции против России и гуманитарную помощь Украине Фото: EPA

"Только что разговаривал с президентом Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы также обсуждали санкции против России и гуманитарную помощь Украине", – отметил он.

Трюдо добавил, что пригласил украинского президента выступить перед парламентом Канады.

"Канадцы вдохновлялись храбростью и стойкостью украинцев и лидерством, продемонстрированным президентом, и я знаю, что они хотят услышать от него прямые слова", – отметил он.