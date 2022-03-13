В Мариуполе российские оккупанты обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции – МИД Украины

"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна русскими оккупантами. От обстрелов там скрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

Заместитель мэра Мариуполя сообщал 11 марта, что в мечети прячутся 86 граждан Турции, в том числе 34 ребенка.