В Мариуполе под обстрелом российской армии – 86 граждан Турции, из них 34 ребенка. Может, Эрдоган не в курсе? – советник мэра Мариуполя

"Мариуполь. Именно сейчас в укрытии на территории мечети укрывается 86 граждан Турции. Из них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города (без перерыва с шести часов утра). Направление обстрела – в том числе по зданию мечети. Возникает логичный вопрос, знает ли господин Эрдоган, что в эти минуты пути могут уничтожить 86 его сограждан? Но неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись гарантией бессодержательных переговоров РФ и Украины?" – отметил советник городского головы.

Он призвал украинские медиа помочь передать эту информацию в турецкие СМИ.

"Может, Эрдоган и граждане Турции просто не в курсе? И может, в конце концов, как-то вместе начнем спасать наших граждан?" – написал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное