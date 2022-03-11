В Мариуполе под обстрелом российской армии – 86 граждан Турции, из них 34 ребенка. Может, Эрдоган не в курсе? – советник мэра Мариуполя

"Мариуполь. Именно сейчас в укрытии на территории мечети укрывается 86 граждан Турции. Из них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города (без перерыва с шести часов утра). Направление обстрела – в том числе по зданию мечети. Возникает логичный вопрос, знает ли господин Эрдоган, что в эти минуты пути могут уничтожить 86 его сограждан? Но неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись гарантией бессодержательных переговоров РФ и Украины?" – отметил советник городского головы.
Он призвал украинские медиа помочь передать эту информацию в турецкие СМИ.
"Может, Эрдоган и граждане Турции просто не в курсе? И может, в конце концов, как-то вместе начнем спасать наших граждан?" – написал Андрющенко.
Война России против Украины. Главное
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Все планы по эвакуации из Мариуполя пока срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На сегодня запланирована очередная попытка.