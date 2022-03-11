Эрдоган о войне в Украине: Если бы Запад в 2014 году выступил против аннексии Крыма, сегодня картина была бы другой

"Тот факт, что переговоры на высоком уровне между РФ и Украиной стартовали накануне в Анталье, подтверждает, что форум приближается к намеченной цели. Если бы международное сообщество и Запад в 2014 году выступили единым фронтом против несправедливой аннексии Крыма, то сегодня картина была бы совсем иной", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Запад оставил Украину "наедине в справедливой борьбе", и подчеркнул, что Украина является другом и соседом Турции.

"Надеемся на здравомыслие и достижение согласия, скорейшее прекращение огня. Турция готова к посильному вкладу в обеспечение стабильности в регионе", – заявил Эрдоган.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич сообщил, что посольство Турции в Украине переводится из Киева в Черновцы. По его словам, решение принято с учетом требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы, пишет "Анадолу".