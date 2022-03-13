"Украина выстоит в этом испытании, но еще нужно держаться и бороться". Зеленский обнародовал обращение по итогам 17 дней войны

Зеленский: Говорю прямо: еще нужно держаться. Еще нужно бороться. Каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный ущерб Фото: president.gov.ua

Зеленский прокомментировал информацию о намерении оккупантов провести псевдореферендум по созданию "ХНР" в Херсонской области и высказал мнение, что руководство России, совершив нападение на Украину, превращает свое государство в аналог "ЛДНР".

"Украина выстоит в этом испытании. Нам нужны время и силы, чтобы переломить пришедшую на нашу землю военную машину. Не буду преуменьшать угрозу. И не стану преувеличивать достижения. Мы – честные люди, а не министерство обороны России, которое врет всем – миллионам своих граждан и даже главе Российской Федерации. Поэтому говорю прямо: еще нужно держаться. Еще нужно бороться. Каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный ущерб. По всем направлениям обороны", – обратился он к украинцам.

Зеленский высказал уверенность в том, что с такой тактикой Украина "придет за своим".

"Мы придем за своим. Придем в Мелитополь и в Геническ. Везде, где наша земля. И пусть оккупанты знают. Пусть знают все коллаборанты, что Украина им не простит. Никому. Ничего. Украина не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности каждого. Так, как это будет возможно", – добавил он.

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