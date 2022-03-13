ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На сайте оккупированного Геническа появилось сообщение, что власть подала в отставку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геническ уже более двух недель оккупирован
Геническ уже более двух недель оккупирован
Фото: Приазовская правда Плюс / Facebook

Городская власть оккупированного Геническа в Херсонской области подала в отставку. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте городского совета от имени мэра города Александра Тулупова.

"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку", – говорится в сообщении.

Геническ российские оккупанты захватили еще утром 24 февраля, сообщал "Фокус". Уже под оккупацией люди в городе выходили на проукраинский митинг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики". После этого Херсонский областной совет на срочном заседании принял обращение о том, что Херсонская область – это часть унитарной независимой Украины.

Теги: оккупация, Херсонская область, Геническ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14434)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14077)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (6933)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3382)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3131)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2352)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2035)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1688)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS