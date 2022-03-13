На сайте оккупированного Геническа появилось сообщение, что власть подала в отставку

Геническ уже более двух недель оккупирован Фото: Приазовская правда Плюс / Facebook

"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку", – говорится в сообщении.

Геническ российские оккупанты захватили еще утром 24 февраля, сообщал "Фокус". Уже под оккупацией люди в городе выходили на проукраинский митинг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)