На сайте оккупированного Геническа появилось сообщение, что власть подала в отставку

"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку", – говорится в сообщении.
Геническ российские оккупанты захватили еще утром 24 февраля, сообщал "Фокус". Уже под оккупацией люди в городе выходили на проукраинский митинг.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики". После этого Херсонский областной совет на срочном заседании принял обращение о том, что Херсонская область – это часть унитарной независимой Украины.